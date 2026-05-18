Єзерський пояснив, чому Мальдера призначив його своїм асистентом

Асистент головного тренера збірної України Володимир Єзерський. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Відомий український футболіст та тренер Володимир Єзерський опинився серед помічників нового наставника "синьо-жовтих". У вихованця львівського футболу великий досвід роботи з національними командами. Це стало одним із чинників запрошення колишнього захисника до штабу Андреа Мальдери.

Володимир Єзерський поділився думкою від нового призначення, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

Володимир Єзерський закінчив активну ігрову кар'єру 2013 року. Після здобуття відповідної освіти він був запрошений працювати в систему національних команд, працював зі збірною України U-19, а також із молоддю інших вікових груп.

Що Єзерський сказав про новий виклик

Колишній захисник зазначив, що часто взаємодіяв з Андреа Мальдерою, коли італієць працював помічником Андрія Шевченка у збірній України. У наставника "молодіжки" склалися хороші стосунки з іноземним фахівцем.

"Я прекрасно знаю Мальдеру. Ми дуже багато спілкувалися, і мені дуже приємно, що такий тренер із сучасним баченням очолює збірну України. Його досвід допоможе в розвитку як національної команди, так і українського футболу. Він зазначив, що буде задіяний не тільки в дорослій команді",- заявив Єзерський.

Читайте також:

Також до тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України увійшов Тарас Степаненко, який ще не завершив ігрову кар'єру.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні можна буде подивитися боксерський бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном.

Також Новини.LIVE писали, що новим головним тренером "Манчестер Сіті" стане італієць Енцо Мареска.