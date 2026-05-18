Главная Спорт Езерский ответил, почему согласился работать в сборной Украины

Езерский ответил, почему согласился работать в сборной Украины

Дата публикации 18 мая 2026 16:39
Езерский объяснил, почему Мальдера назначил его своим ассистентом
Ассистент главного тренера сборной Украины Владимир Езерский. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Известный украиский футболист и тренер Владимир Езерский оказался в числе помощников нового наставика "сине-желтых". У воспитанника львовского футбола большой опыт работы с национальными командами. Это стало одним из факторов приглашения бывшего защитника в штаб Андреа Мальдеры. 

Владимир Езерский поделился мнением от нового назначения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Владимир Езерский окончил активную игровую карьеру в 2013 году. После получения соответствующего образования он был приглашен работать в систему национальных команд, работал со сборной Украины U-19, а также с молодежью других возрастов. 

Что Езерский сказал о новом вызове 

Бывший защитник отметил, что часто взаимодействовал с Андреа Мальдерой, когда итальянец работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. У наставника "молодежки" сложились хорошие отношения с иностранным специалистом. 

"Я прекрасно знаю Мальдеру. Мы очень много общались, и мне очень приятно, что такой тренер с современным видением возглавляет сборную Украины. Его опыт поможет в развитии как национальной команды, так и украинского футбола. Он отметил, что будет задействован не только во взрослой команде", — заявил Езерский. 

Также в тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины вошел Тарас Степаненко, который еще не завершил игровую карьеру. 

Сборная Украины по футболу Владимир Езерский Андреа Малдера
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
