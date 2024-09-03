Ігнатенко гратиме за Слован і може повернутися до збірної України

Ігнатенко знайшов новий клуб після відходу з Бордо — ексфутболіст збірної України зіграє у ЛЧ
Колишній півзахисник збірної України Данило Ігнатенко стане гравцем словацького клубу "Слован". Футболіст уже проходить медичне обстеження та готується підписати контракт.
Ігнатенко перебуває у статусі вільного агента, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Данило Ігнатенко перейшов до "Бордо" у січні 2022 року. Французький клуб переслідувала низку неприємних подій, фіналом якої стала втрата ліцензії. Більшість гравців залишили шестиразових чемпіонів Франції. Серед них виявився й українець.
Нова команда Ігнатенка
Словацький "Слован" уперше у своїй історії кваліфікувався до основного турніру Ліги чемпіонів. Головний тренер Володимир Вайсс прагне посилити склад команди перед єврокубковими матчами. Одним із новачків команди стане Данило Ігнатенко.
Найближчим часом 27-річний півзахисник підпише з клубів контракт на три роки. Минулого сезону вихованець запорізького футболу зіграв за "Бордо" 30 поєдинків у Лізі 2 та забив 1 гол, а також зробив 1 результативну передачу.
В активі Данила Ігнатенко 6 матчів за збірну України та один забитий гол.
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