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Игнатенко нашел новый клуб после ухода из Бордо — экс-футболист сборной Украины сыграет в ЛЧ

3 сентября 2024 17:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Игнатенко будет играть за Слован и может вернуться в сборную Украины
Даниил Игнатенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко станет игроком словацкого клуба "Слован". Футболист уже проходит медицинское обследование и готовится подписать контракт.

Игнатенко находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Игорь Бурбас

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Даниил Игнатенко перешел в "Бордо" в январе 2022 года. Французский клуб преследовала череда неприятных событий, финалом которого стала потеря лицензии. Большинство игроков покинуло шестикратных чемпионов Франции. В их числе оказался и украинец. 

Даниил Игнатенко
Даниил Игнатенко в "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Новая команда Игнатенко 

Словацкий "Слован" впервые в своей истории квалифицировался в основной турнир Лиги чемпионов. Главный тренер Владимир Вайсс стремится усилить состав команды перед еврокубковыми матчами. Одним из новичков команды станет Даниил Игнатенко. 

В ближайшее время 27-летний полузащитник подпишет с клубов контракт на три года. В прошлом сезоне воспитанник запорожского футбола сыграл за "Бордо" 30 поединков в Лиге 2 и забил 1 гол, а также сделал 1 результативную передачу. 

В активе Даниила Игнатенко 6 матчей за сборную Украины и один забитый гол. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Футбол трансферы Бордо Даниил Игнатенко

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