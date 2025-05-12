Ашур зробив несподіваний коментар після звільнення з Полісся

Імад Ашур під час матчу "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Колишній головний тренер житомирського "Полісся" Імад Ашур обмежився короткою реакцією після новини про завершення співпраці з клубом. Фахівець не став ділитися подробицями та утримався від повноцінного аналізу своєї роботи в сезоні 2024/25.

Ашур не приховував, що зараз зосереджений на інших справах, а докладні коментарі воліє залишити на потім, повідомляє ua-football.

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Єдине, на чому наголосив Імад Ашур, це подяка президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу за можливість попрацювати з командою.

Імад Ашур під час тренування. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Підсумки та турнірне становище

Імад Ашур очолював "Полісся" майже рік та завершив свій етап на позитивній ноті. Під його керівництвом команда набрала 44 очки у 28 матчах й закріпилася на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Відставання від четвертої позиції, що дає путівку в єврокубки, становить лише два бали. Це дозволяє говорити про те, що колектив залишався серед претендентів на високий результат до останніх турів.

На цей час обов'язки головного тренера команди виконує Олександр Максимов, який раніше очолював команду U-19.

Нагадаємо, Андрій Лунін опинився у сфері інтересів клубу, який стабільно виступає в єврокубках.

У донецькому "Шахтарі" поки не ухвалили рішення про звільнення головного тренера Маріно Пушича.

Андрій Ярмоленко залишиться у складі "Динамо", а потім, за планом клубу, перейде на іншу посаду.

"Динамо" планує продовжити контракт з одним із талановитих гравців та одночасно розглядає варіант оренди для іншого футболіста.