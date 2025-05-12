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Главная Спорт Имад Ашур прервал молчание после ухода из Полесья

Имад Ашур прервал молчание после ухода из Полесья

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Дата публикации 12 мая 2025 14:31
Ашур сделал неожиданный комментарий после увольнения из Полесья
Имад Ашур во время матча "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Бывший главный тренер житомирского "Полесья" Имад Ашур ограничился краткой реакцией после новости о завершении сотрудничества с клубом. Специалист не стал делиться подробностями и воздержался от полноценного анализа своей работы в сезоне 2024/25. 

Ашур не скрывал, что сейчас сосредоточен на других делах, а подробные комментарии предпочитает оставить на потом, сообщает ua-football

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Единственное, что подчеркнул Имад Ашур — благодарность президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу за возможность поработать с командой. 

Имад Ашур
Имад Ашур во время тренировки. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Итоги и турнирное положение 

Имад Ашур возглавлял "Полесье" почти год и завершил свой этап на позитивной ноте. Под его руководством команда набрала 44 очка в 28 матчах и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице УПЛ. 

Отставание от четвертой позиции, дающей путевку в еврокубки, составляет всего два балла. Это позволяет говорить о том, что коллектив оставался в числе претендентов на высокий результат до последних туров. 

На данный момент обязанности главного тренера команды исполняет Александр Максимов, ранее возглавлявший команду U-19. 

Напомним, Андрей Лунин оказался в сфере интересов клуба, стабильно выступающего в еврокубках.

В донецком "Шахтере" пока не приняли решение об увольнении главного тренера Марино Пушича.

Андрей Ярмоленко останется в составе "Динамо", а затем, по плану клуба, перейдет на другую должность.

"Динамо" планирует продлить контракт с одним из талантливых игроков и одновременно рассматривает вариант аренды для другого футболиста.

спорт футбол тренер Полесье Ашур Имад Халед
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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