Іммобіле розповів, як Лаціо обіграє Баварію у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Чиро Іммобіле дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Форвард збірної Італії та римського "Лаціо" Чіро Іммобіле з оптимізмом чекає матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів з німецькою "Баварією". Футболіст "орлів" не сумнівається у тому, що саме його команда проб'ється до чвертьфіналу турніру.

"Лаціо" прагне скористатися ігровою кризою "Баварії", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Лаціо" несподівано обіграв "Баварію" з рахунком 1:0. Єдиний гол із пенальті забив Чіро Іммобіле, який у минулому неодноразово протистояв мюнхенцям у складі дортмундської "Боруссії".

Чіро Іммобіле святкує гол у ворота "Баварії". Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Іммобіле знає рецепт перемоги

Італійський форвард не сумнівається, що його команда готова скористатися історичним шансом та вибити "Баварію" з єврокубків. Іммобіле нагадав, що "Лаціо" рідко бере участь у Лізі чемпіонів, але щоразу мріє якнайкраще себе показати.

"Ми з повагою ставимося до "Баварії", але пишаємося тим, що досягли. Ми хочемо більшого. Попереду "Лаціо" має дуже складний матч, проте не можна втратити шанс вийти до чвертьфіналу турніру. Це буде чудовим подарунком для наших уболівальників", — розповів Чіро Іммобіле.

"Баварія" здобула лише одну перемогу у п'яти останніх матчах. Керівництво німецького клубу шукає нового головного тренера на заміну Томасу Тухелю.

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