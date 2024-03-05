Иммобиле рассказал, как Лацио обыграет Баварию в ответном матче Лиги чемпионов

Чиро Иммобиле благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Форвард сборной Италии и римского "Лацио" Чиро Иммобиле с оптимизмом ждет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Футболист "орлов" не сомневается в том, что именно его команда пробьется в четвертьфинал турнира.

"Лацио" стремится воспользоваться игровым кризисом "Баварии", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Лацио" неожиданно обыграл "Баварию" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Чиро Иммобиле, который в прошлом неоднократно противостоял мюнхенцам в составе дортмундской "Боруссии".

Чиро Иммобиле празднует гол в ворота "Баварии". Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Иммобиле знает рецепт победы

Итальянский форвард не сомневается, что его команда готова воспользоваться историческим шансом и выбить "Баварию" из еврокубков. Иммобиле напомнил, что "Лацио" редко участвует в Лиге чемпионов, но каждый раз мечтает как можно лучше себя показать.

"Мы с уважением относимся к "Баварии", но гордимся тем, что достигли. Мы хотим большего. Впереди у "Лацио" очень сложным матч, однако нельзя упустить шанс выйти в четвертьфинал турнира. Это будет отличным подарком для наших болельщиков", — рассказал Чиро Иммобиле.

"Бавария" одержала только одну победу в пяти последних матчах. Руководство немецкого клуба ищет нового главного тренера на замену Томасу Тухелю.

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