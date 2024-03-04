Тухель будет тренировать Манчестер Юнайтед после Баварии

Томас Тухель наблюдает за игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель уже ищет новую команду. Его агент провел предварительные переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Немецкий тренер не против вернуться в Англию, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Томас Тухель уйдет из "Баварии" в конце нынешнего сезона. Результаты команды разочаровали клубное руководство, которое договорилось с наставником о досрочном расторжении контракта.

Форвард Кейн и тренер Тухель после ничьей с "Фрайбургом". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В четырех последних матчах Бундеслиги "Бавария" выиграла только у "РБ Лейпциг". При этом мюнхенская команда дважды проиграла. В первой встрече 1/8 Лиги чемпионов с "Лацио" чемпионы Германии тоже потерпели поражение. Из Кубка Германии команда уже вылетела. В "Баварии" идут поиски нового наставника.

Тухель не будет сидеть без работы

Агент немецкого тренера уже ведет переговоры с английским "Манчестер Юнайтед". Этот сезон сложно назвать успешным для "красных дьяволов", которые тоже ищут замену своему наставнику.

Ей может стать Томас Тухель, который уже работал в Англии и даже выиграл с "Челси" Лигу чемпионов. Он уверен, что способен улучшить результаты "Манчестер Юнайтед". Стороны обсуждают контракт сроком на год с возможностью продления.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом.

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.