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Тухель будет тренировать Манчестер Юнайтед после Баварии

4 марта 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель будет тренировать Манчестер Юнайтед после Баварии
Томас Тухель наблюдает за игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель уже ищет новую команду. Его агент провел предварительные переговоры с "Манчестер Юнайтед". 

Немецкий тренер не против вернуться в Англию, сообщает Daily Mail

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Томас Тухель уйдет из "Баварии" в конце нынешнего сезона. Результаты команды разочаровали клубное руководство, которое договорилось с наставником о досрочном расторжении контракта. 

Кейн и Тухель
Форвард Кейн и тренер Тухель после ничьей с "Фрайбургом". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В четырех последних матчах Бундеслиги "Бавария" выиграла только у "РБ Лейпциг". При этом мюнхенская команда дважды проиграла. В первой встрече 1/8 Лиги чемпионов с "Лацио" чемпионы Германии тоже потерпели поражение. Из Кубка Германии команда уже вылетела. В "Баварии" идут поиски нового наставника. 

Тухель не будет сидеть без работы 

Агент немецкого тренера уже ведет переговоры с английским "Манчестер Юнайтед". Этот сезон сложно назвать успешным для "красных дьяволов", которые тоже ищут замену своему наставнику. 

Ей может стать Томас Тухель, который уже работал в Англии и даже выиграл с "Челси" Лигу чемпионов. Он уверен, что способен улучшить результаты "Манчестер Юнайтед". Стороны обсуждают контракт сроком на год с возможностью продления. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Бавария
тренер
Томас Тухель

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