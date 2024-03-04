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Тухель тренуватиме Манчестер Юнайтед після Баварії

4 березня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель тренуватиме Манчестер Юнайтед після Баварії
Томас Тухель спостерігає за грою "Баварії". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель вже шукає нову команду. Його агент провів попередні переговори із "Манчестер Юнайтед".

Німецький тренер не проти повернутися до Англії, повідомляє Daily Mail.

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Томас Тухель піде з "Баварії" наприкінці цього сезону. Результати команди розчарували клубне керівництво, яке домовилося з наставником про дострокове розірвання контракту.

Кейн та Тухель
Форвард Кейн та тренер Тухель після нічиєї з "Фрайбургом". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

У чотирьох останніх матчах Бундесліги "Баварія" виграла лише у "РБ Лейпциг". При цьому мюнхенська команда двічі програла. У першій зустрічі 1/8 Ліги чемпіонів з "Лаціо" чемпіони Німеччини також зазнали поразки. З Кубка Німеччини команда вже вилетіла. У "Баварії" Тривають пошуки нового наставника.

Тухель не сидітиме без роботи

Агент німецького тренера вже веде переговори з англійською "Манчестер Юнайтед". Цей сезон складно назвати успішним для "червоних дияволів", які також шукають заміну своєму наставнику.

Їй може стати Томас Тухель, який уже працював в Англії й навіть виграв із "Челсі" Лігу чемпіонів. Він упевнений, що здатний покращити результати "Манчестер Юнайтед". Сторони обговорюють контракт строком на рік із можливістю продовження.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Баварія
тренер
Томас Тухель

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