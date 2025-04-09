Індзагі назвав завдання Інтера в ЛЧ після перемоги над Баварією

Тренер Сімоне Індзагі під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Італійський "Інтер" вирвав перемогу в матчі над "Баварією" в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Головний тренер міланської команди Сімоне Індзагі лаконічно описав емоції після фінального свистка.

Наставник "Інтера" вже знає, як його підопічні зіграють у матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама

Читайте також:

"Інтер" першим забив гол у ворота "Баварії" в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Мюнхенці відігралися за п'ять хвилин до кінця основного часу поєдинку, проте "нерадзуррі" встигли оформити перемогу у важливій зустрічі. Але головний тренер італійської команди закликав не радіти надто бурхливо, оскільки головне завдання ще не виконано.

Що Індзагі сказав про гру "Інтера"

Тренера "нерадзуррі" подякував своїм підопічним за волю до перемоги й заявив, що вони повністю виконали установку на гру. Індзагі цінує те, як діяли футболісти "Інтера" навіть більше за перемогу. Наставник заявив, що з таким настроєм можна домогтися великих успіхів.

Воротар "Інтера" Янн Зоммер відбив м'яч. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Індзагі детально вивчив манеру гри з "Баварією". Декілька днів поспіль він розбирав із командою варіанти розвитку подій. Футболісти "нерадзуррі" знали, що їм необхідно робити, в кожну хвилину матчу.

"Баварія" дуже сильно почала другий тайм, проте граничний спокій та гра в обороні допомогли нам вистояти. Це дуже важлива перемога. Необхідно використати цей результат, щоб вийти в півфінал турніру", — пояснив Індзагі.

"Інтер" прийме "Баварію" в Італії в матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів 16 квітня.

Нагадаємо, головний тренер Карло Анчелотті може бути звільнений уже найближчим часом.

Михайло Мудрик отримає від "Челсі" новий варіант для продовження кар'єри.

Кевін Де Брюйне обрав чемпіонат, до якого переїде влітку, і це не Саудівська Аравія.

Харківський "Металіст 1925" збирається запросити одного з найкращих тренерів України.