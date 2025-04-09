Компані окреслив головну проблему в грі Баварії в ЛЧ

Тренер Венсан Компані (праворуч) сперечається із суддями. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Футболісти мюнхенської "Баварія" виглядали шокованими після поразки вдома від "Інтера" з рахунком 1:2 у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Німецька команда втратила декілька моментів для того, щоб зрівняти рахунок.

Головний тренер Баварії Венсан Компані після поразки своєї команди наголосив на реалізації моментів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварія" пропустила перший гол від "Інтера" ще до перерви чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. У тій атаці італійські футболісти зробили понад 30 передач перш ніж Лаутаро Мартінес завдав точного удару. На 85-й хвилині Томас Мюллер дозволив мюнхенцям відігратися, але незабаром Давіде Фраттезі забив за "Інтер" переможний м'яч.

Компані налаштовує "Баварію" на матч-відповідь

Наставник німецької команди нарікає на те, що його команда втратила щонайменше три моменти для того, щоб забити другий гол у ворота "Інтера". Гравці "Баварії" створювали моменти біля воріт Янна Зоммера, але голкіпер італійської команди рятував "нерадзуррі" від неприємностей.

Гаррі Кейн бореться з Алессандро Бастоні. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Венсан Компані запевнив, що жодного разу під час матчу не відчув почуття, що "Баварія" не зможе перемогти. Він планує ретельно проаналізувати поєдинок напередодні матчу-відповіді, в якій мюнхенці мають намір претендувати на виїзну перемогу.

"Дуже складно протистояти "Інтеру" в Італії, але не варто списувати "Баварію" з рахунком. У нас є якості, які дозволяють претендувати на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Травми не повинні перешкодити це зробити. Ми не здаємося і чекає поєдинок у відповідь", — заявив Компані.

Матч-відповідь "Інтера" з "Баварією" в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться в Італії в середу, 16 квітня.

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