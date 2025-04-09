Компани обозначил главную проблему в игре Баварии в ЛЧ

Тренер Венсан Компани (справа) спорит с судьями. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Футболисты мюнхенской "Бавария" выглядели шокированными после поражения дома от "Интера" со счетом 1:2 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Немецкая команда упустила несколько моментов для того, чтобы сравнять счет.

Главный тренер Баварии Венсан Компани после поражения своей команды акцентировал внимание на реализации моментов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Бавария" пропустила первый гол от "Интера" еще до перерыва четвертьфинального матча Лиги чемпионов. В той атаке итальянские футболисты сделали больше 30 передач прежде чем Лаутаро Мартинес нанес точный удар. На 85-й минуте Томас Мюллер позволил мюнхенцам отыграться, но вскоре Давиде Фраттези забил за "Интер" победный мяч.

Компани настраивает "Баварию" на ответный матч

Наставник немецкой команды сетует на то, что его команда упустила как минимум три момента для того, чтобы забить второй гол в ворота "Интера". Игроки "Баварии" создавали моменты у ворот Янна Зоммера, но голкипер итальянской команды спасал "нерадзурри" от неприятностей.

Харри Кейн борется с Алессандро Бастони. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Венсан Компани заверил, что ни разу во время матча не испытал чувства, что "Бавария" не сможет победить. Он планирует тщательно проанализировать поединок накануне ответной встречи, в которой мюнхенцы намерены претендовать на выездную победу.

"Очень сложно противостоять "Интеру" в Италии, но не стоит списывать "Баварию" со счетом. У нас есть качества, который позволяют претендовать на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Травмы не должны помешать это сделать. Мы не сдаемся и ждет ответный поединок", — заявил Компани.

Ответный матч "Интера" с "Баварией" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Италии в среду, 16 апреля.

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