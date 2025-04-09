Индзаги назвал задачу Интера в ЛЧ после победы над Баварией

Тренер Симоне Индзаги во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Итальянский "Интер" вырвал победу в матче над "Баварией" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги лаконично описал эмоции после финального свистка.

Наставник "Интера" уже знает, как его подопечные сыграют в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Интер" первым забил гол в ворота "Баварии" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Мюнхенцы отыгрались за пять минут до конца основного времени поединка, однако "нерадзурри" успели оформить победу в важной встрече. Но главный тренер итальянской команды призвал не радоваться слишком бурно, поскольку главная задача еще не выполнена.

Что Индзаги сказал об игре "Интера"

Тренера "нерадзурри" поблагодарил своих подопечных за волю к победе и заявил, что они полностью выполнили установку на игру. Индзаги ценит то, как действовали футболисты "Интера" даже больше победы. Наставник заявил, что с таким настроем можно добиться больших успехов.

Вратарь "Интера" Янн Зоммер отбил мяч. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Индзаги подробно изучил манеру игры с "Баварией". Несколько дней подряд он разбирал с командой варианты развития событий. Футболисты "нерадзурри" знали, что им необходимо делать, в каждую минуту матча.

"Бавария" очень сильно начала второй тайм, однако предельное спокойствие и игры в обороне помогли нам выстоять. Это очень важная победа. Необходимо использовать этот результат, чтобы выйти в полуфинал турнира", — объяснил Индзаги.

"Интер" примет "Баварию" в Италии в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов 16 апреля.

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