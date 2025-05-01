Індзагі пояснив, як Інтер зіграє проти Ямаля в Італії

Тренер Сімоне Індзагі під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Міланський "Інтер" шокував "Барселону" на початку першого півфіналу Ліги чемпіонів завдяки двом забитим голам. "Нерадзуррі" не вдалося здобути перемогу, але тренер команди з оптимізмом чекає на матч-відповідь.

Сімоне Індзагі пояснив, що чекає на вболівальників через тиждень, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Інтер" вів у рахунку 2:0 до 21-ї хвилини поєдинку з "Барселоною" в столиці Каталонії. Однак "синьо-гранатові" двічі відігралися в першому півфіналі Ліги чемпіонів і зберегли шанси на вихід у вирішальний матч турніру. Однак на команду Ганса-Дітера Фліка чекає складний іспит в Італії.

Що Індзагі сказав про гру "Інтера" та "Барселони"

Головний тренер "нерадзуррі" заявив, що обидві команди провели фантастичний поєдинок, який напевно сподобався вболівальникам. Індзагі окремо подякував уболівальникам за атмосферу на стадіоні та похвалив футболістів "нерадзуррі", які з'явилися на полі на заміну.

Гравці "Інтера" намагаються перешкодити Ламіну Ямалю. Фото: Reuters/Nacho Doce

Сімоне Індзагі вважає "Барселону" дуже сильним суперником із чудовим підбором гравців і досвідченим тренером, а тому пишається виступом "Інтера" на виїзді. Тренер запевнив, що в Італії буде зовсім інший футбол, і фаворитом у ньому виявляться "нерадзуррі".

Наставник "Інтера" підтвердив, що його команді було складно нейтралізувати Ламіна Ямаля. Індзагі пояснив, що в перерві перебудував гру "Інтера", щоб "вимкнути" 17-річного півзахисника з гри. Тренер "нерадзуррі" вважає футболіста "Барселони" геніальним і впевнений, що його можна вимкнути з гри тільки в тому разі, якщо проти Ламіна працюватимуть по три захисники в кожному епізоді поєдинку.

Нагадаємо, футболіст "Барселони" Жюль Кунде може пропустити матч-відповідь з "Інтером", а також "Ель Класіко" з "Реалом" у чемпіонаті Іспанії.

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