Индзаги объяснил, как Интер сыграет против Ямаля в Италии

Тренер Симоне Индзаги во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Миланский "Интер" шокировал "Барселону" в начале первого полуфинала Лиги чемпионов благодаря двум забитым голам. "Нерадзурри" не удалось одержать победу, но тренер команды с оптимизмом ждет ответный матч.

Симоне Индзаги объяснил, что ждет болельщиков через неделю, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Интер" вел в счете 2:0 к 21-й минуте поединка с "Барселоной" в столице Каталонии. Однако "сине-гранатовые" дважды отыгрались в первом полуфинале Лиги чемпионов и сохранили шансы на выход в решающий матч турнира. Однако команду Ханса-Дитера Флика ждет сложный экзамен в Италии.

Что Индзаги сказал об игре "Интера" и "Барселоны"

Главный тренер "нерадзурри" заявил, что обе команды провели фантастический поединок, который наверняка понравился болельщикам. Индзаги отдельно поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе и похвалил футболистов "нерадзурри", которые появились на поле на замену.

Игроки "Интера" пытаются помешать Ламину Ямалю. Фото: Reuters/Nacho Doce

Симоне Индзаги считает "Барселону" очень сильным соперником с прекрасным подбором игроков и искушенным тренером, а потому гордится выступлением "Интера" на выезде. Тренер заверил, что в Италии будет совершенно другой футбол, и фаворитом в нем окажутся "нерадзурри".

Наставник "Интера" подтвердил, что его команде было сложно нейтрализовать Ламина Ямаля. Индзаги объяснил, что в перерыве перестроил игру "Интера", чтобы выключить 17-летнего полузащитника из игры. Тренер "нерадзурри" считает футболиста "Барселоны" гениальным и уверен, что его можно выключить из игры только в том случае, если против Ламина будут работать по три защитника в каждом эпизоде поединка.

Напомним, футболист "Барселоны" Жюль Кунде может пропустить ответный матч с "Интером", а также "Эль Класико" с "Реалом" в чемпионате Испании.

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