Іньєста залишить "Віссел Кобе" і знову зіграє за "Барселону"

Андрес Іньєста на тренуванні. Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Вболівальники "Барселони" зможуть знову побачити Андреса Іньєсту у футболці каталонської команди. Ветеран готується зіграти за головний клуб у своїй кар'єрі.

Іньєста не продовжуватиме контракт з японською командою "Віссел Кобе", повідомляє Sport.

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Андрес Іньєста офіційно оголосив про відхід з "Віссел Кобе". 39-річний півзахисник провів у Японії п'ять років. Переможець чемпіонату світу-2010 проведе свій останній матч за японську команду проти "Консодалі Саппоро" першого липня.

Повернення до "Барселони"

Іньєста заявив про можливе повернення на "Камп Ноу" як про свою мрію. За його словами, наразі таких планів немає. Однак уболівальники можуть побачити кумира на полі.

Чемпіони Ла Ліги мають зіграти з "Віссел Кобе" у товариському матчі після закінчення сезону в Японії шостого червня. Зараз вивчається ідея того, щоб Іньєста грав одну половину поєдинку за "Барселону", а іншу половину за "Віссел Кобе".

З урахуванням того, що гравці "Барси" Жорді Альба та Серхіо Бускетс також йдуть наприкінці сезону, було б цікаво побачити, як вони ділять поле з Андресом Іньєстою. Нещодавно вони вигравали разом трофеї. Причому за склад "Барселони" виступав і її нинішній головний тренер Хаві.

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