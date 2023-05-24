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Альба покинет "Барселону", Кунде и Ферран под вопросом

24 мая 2023 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Альба покинет "Барселону", Кунде и Ферран под вопросом
Жорди Альба прощается с болельщиками. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" готовится к обновлению состава. Летом команду покинет ветеран Жорди Альба. 

Будущее еще нескольких футболистов клуба будет решено в ближайшие недели, сообщает Marca

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Жорди Альба является воспитанником "Барселоны", но с 2007-го по 2012-й годы он выступал в составе "Валенсии". В каталонском клубе 34-летний защитник сыграл 458 поединков, забил 27 голов и сделал 99 результативных передач. Он выиграл Лигу чемпионов, шесть чемпионский титулов Испании, пять национальных Кубков и четыре Суперкубка, а также ряд других трофеев. 

В услугах Альбы заинтересован итальянский "Интер". Защитник мог уйти из клуба еще прошлым летом, но захотел остаться на "Камп Ноу". Теперь его будущее окончательно решено. 

Кто еще может уйти из "Барселоны"? 

Под вопросом судьба в каталонской команде форварда сборной Испании Феррана Торреса. Тренерский штаб недоволен низкой результативностью игрока. В случае, если "Барселона" сможет найти Феррану подходящую замену, футболист будет продан. 

Ферран Торрес
Ферран Торрес борется с соперником. Фото: REUTERS/Juan Medina

Французский защитник Жюль Кунде тоже хочет сменить обстановку. Игроку не нравится то, что в "Барселоне" его выпускают на правом фланге. Клуб рассмотрит предложения по французу, но не отпустит его за бесценок. 

Также летом из "Барселоны" уйдет капитан Серхио Бускетс. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

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