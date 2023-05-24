Альба залишить "Барселону", Кунде та Ферран під питанням

Жорді Альба прощається із уболівальниками. Фото: REUTERS/Juan Medina

Каталонська "Барселона" готується до оновлення складу. Влітку команду покине ветеран Жорді Альба.

Майбутнє ще кількох футболістів клубу буде вирішено найближчими тижнями, повідомляє Marca.

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Жорді Альба є вихованцем "Барселони", але з 2007 по 2012 роки він виступав у складі "Валенсії". У каталонському клубі 34-річний захисник зіграв 458 поєдинків, забив 27 голів та зробив 99 результативних передач. Він виграв Лігу чемпіонів, шість чемпіонських титулів Іспанії, п'ять національних Кубків і чотири Суперкубки, а також ряд інших трофеїв.

У послугах Альби зацікавлений італійський "Інтер". Захисник міг піти з клубу минулого літа, але захотів залишитися на "Камп Ноу". Тепер його майбутнє остаточно вирішено.

Хто ще може піти з "Барселони"?

Під питанням доля каталонської команди форварда збірної Іспанії Феррана Торреса. Тренерський штаб незадоволений низькою результативністю гравця. У випадку, якщо "Барселона" зможе знайти Феррану відповідну заміну, футболіста буде продано.

Ферран Торрес бореться із суперником. Фото: REUTERS/Juan Medina

Французький захисник Жуль Кунде теж хоче змінити ситуацію. Гравцю не подобається те, що у "Барселоні" його випускають на правому фланзі. Клуб розгляне пропозиції щодо француза, але не відпустить його за безцінь.

Також влітку з "Барселони" піде капітан Серхіо Бускетс.

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