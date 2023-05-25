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Иньеста покинет "Виссел Кобе" и снова сыграет за "Барселону"

25 мая 2023 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Иньеста покинет "Виссел Кобе" и снова сыграет за "Барселону"
Андрес Иньеста на тренировке. Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики "Барселоны" смогут снова увидеть Андреса Иньесту в футболке каталонской команды. Ветеран готовится сыграть за главный клуб в своей карьере. 

Иньеста не будет продлевать контракт с японской командой "Виссел Кобе", сообщает Sport

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Андрес Иньеста официально объявил об уходе из "Виссел Кобе". 39-летний полузащитник провел в Японии пять лет. Победитель чемпионата мира-2010 проведет свой последний матч за японскую команду против "Консодале Саппоро" первого июля.

Возвращение в "Барселону" 

Иньеста заявил о возможном возвращении на "Камп Ноу" как о своей мечте. По его словам, сейчас таких планов нет. Однако болельщики могут увидеть кумира на поле. 

Чемпионы Ла Лиги должны сыграть с "Виссел Кобе" в товарищеском матче после окончания сезона в Японии шестого июня. В настоящее время изучается идея того, чтобы Иньеста играл одну половину поединка за "Барселону", а другую половину за "Виссел Кобе". 

С учетом того, что игроки "Барсы" Жорди Альба и Серхио Бускетс также уходят в конце сезона, было бы интересно увидеть, как они делят поле с Андресом Иньестой. Не так давно они выигрывали вместе трофеи. Причем за тот состав "Барселоны" выступал и ее нынешний главный тренер Хави. 

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