Иньеста покинет "Виссел Кобе" и снова сыграет за "Барселону"
Болельщики "Барселоны" смогут снова увидеть Андреса Иньесту в футболке каталонской команды. Ветеран готовится сыграть за главный клуб в своей карьере.
Иньеста не будет продлевать контракт с японской командой "Виссел Кобе", сообщает Sport.
Андрес Иньеста официально объявил об уходе из "Виссел Кобе". 39-летний полузащитник провел в Японии пять лет. Победитель чемпионата мира-2010 проведет свой последний матч за японскую команду против "Консодале Саппоро" первого июля.
Возвращение в "Барселону"
Иньеста заявил о возможном возвращении на "Камп Ноу" как о своей мечте. По его словам, сейчас таких планов нет. Однако болельщики могут увидеть кумира на поле.
Чемпионы Ла Лиги должны сыграть с "Виссел Кобе" в товарищеском матче после окончания сезона в Японии шестого июня. В настоящее время изучается идея того, чтобы Иньеста играл одну половину поединка за "Барселону", а другую половину за "Виссел Кобе".
С учетом того, что игроки "Барсы" Жорди Альба и Серхио Бускетс также уходят в конце сезона, было бы интересно увидеть, как они делят поле с Андресом Иньестой. Не так давно они выигрывали вместе трофеи. Причем за тот состав "Барселоны" выступал и ее нынешний главный тренер Хави.
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