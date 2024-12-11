Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Інсайдер повідомив, якому європейському клубу цікавий Крупський arrow

Інсайдер повідомив, якому європейському клубу цікавий Крупський

11 грудня 2024 14:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Крупський може перейти в топову команду з Португалії
Ілля Крупський. Фото: "Ворскла"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український лівий захисник "Ворскли" Ілля Крупський у січні покине полтавську "Ворсклу". Поки невідомо, куди піде футболіст, але у нього є варіанти в США, Європі та Україні.

В ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital" журналіст Володимир Звєров розповів деталі щодо можливого трансферу.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше "Ворскла" погодилась продати гравця у МЛС у "Нью-Інгленд". Однако американському клубу тепер потрібно погодити все з Крупським та його агентами.

Хто ще цікавиться Крупським

За словами Зверова, Крупський зацікавив команду із ТОП-5 чемпіонату Португалії. Він не уточнив назву команди, але наразі в ТОП-5 португальської ліги "Бенфіка", "Порту", "Спортинг", "Брага" та "Санта-Клара".

Також Крупським зацікавився один з клубів у Бельгії.

Зверов зазначив, що сам футболіст наразі більше зацікавлений варіантом в США.

"Вибір буде за гравцем, і "Ворскла", наскільки я знаю, дасть йому право вибирати, якщо пропозиції будуть рівні за фінансовими умовами. Я висловлюю свою думку: цей футболіст, на мою думку, має прогресувати і потрапити до національної збірної України", — сказав Зверов.

Цього сезону Крупський провів за "Ворсклу" 14 матчів, де зробив асист.

Нагадаємо, як виглядає дружина кращого захисника минулого тижня АПЛ Іллі Забарного.

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич вирішив долю головного тренера Імада Ашура.

"Інгулець" Олександра Поворознюка не хочуть пускати на стадіони, які відповідають рівню УПЛ.

Український гімнаст Ілля Ковтун здивував своєю поведінкою після перемоги на турнірі в Німеччині.

футбол Португалія Футбол трансфери Ворскла Ілля Крупський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:14 Медичне партнерство — Зеленська розповіла про успіхи проєкту

17:14 Песимізм чи оптимізм — що дарує більше емоційної вигоди

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

16:53 Маму одеського посадовця залишили без Мерседеса — подробиці

16:51 Удар по Запоріжжю — вже дев'ятеро людей загинули через атаку РФ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

16:50 Контроль за ФОП посилюється — які операції перевірятимуть банки

16:37 Трамп повідомив, коли вирішить долю війни Росії проти України

16:31 Показник виконання договорів на УЕБ має перевищити 90%

16:30 На енергообладнання — Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро

16:17 Податкові привілеї для демобілізованих ФОПів — що потрібно знати

17:14 Медичне партнерство — Зеленська розповіла про успіхи проєкту

17:14 Песимізм чи оптимізм — що дарує більше емоційної вигоди

16:53 Маму одеського посадовця залишили без Мерседеса — подробиці

16:51 Удар по Запоріжжю — вже дев'ятеро людей загинули через атаку РФ

16:50 Контроль за ФОП посилюється — які операції перевірятимуть банки

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

16:37 Трамп повідомив, коли вирішить долю війни Росії проти України

16:31 Показник виконання договорів на УЕБ має перевищити 90%

16:30 На енергообладнання — Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро

16:17 Податкові привілеї для демобілізованих ФОПів — що потрібно знати

16:15 Садовий заявив про догани комунальникам через прибирання снігу

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника