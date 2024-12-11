Ілля Крупський може перейти в топову команду з Португалії

Ілля Крупський. Фото: "Ворскла"

Український лівий захисник "Ворскли" Ілля Крупський у січні покине полтавську "Ворсклу". Поки невідомо, куди піде футболіст, але у нього є варіанти в США, Європі та Україні.

В ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital" журналіст Володимир Звєров розповів деталі щодо можливого трансферу.

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Зазначимо, що раніше "Ворскла" погодилась продати гравця у МЛС у "Нью-Інгленд". Однако американському клубу тепер потрібно погодити все з Крупським та його агентами.

Хто ще цікавиться Крупським

За словами Зверова, Крупський зацікавив команду із ТОП-5 чемпіонату Португалії. Він не уточнив назву команди, але наразі в ТОП-5 португальської ліги "Бенфіка", "Порту", "Спортинг", "Брага" та "Санта-Клара".

Також Крупським зацікавився один з клубів у Бельгії.

Зверов зазначив, що сам футболіст наразі більше зацікавлений варіантом в США.

"Вибір буде за гравцем, і "Ворскла", наскільки я знаю, дасть йому право вибирати, якщо пропозиції будуть рівні за фінансовими умовами. Я висловлюю свою думку: цей футболіст, на мою думку, має прогресувати і потрапити до національної збірної України", — сказав Зверов.

Цього сезону Крупський провів за "Ворсклу" 14 матчів, де зробив асист.

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