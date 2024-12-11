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Инсайдер сообщил, какому европейскому клубу интересен Крупский

11 декабря 2024 14:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Илья Крупский может перейти в топовую команду из Португалии
Илья Крупский. Фото: "Ворскла"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский левый защитник "Ворсклы" Илья Крупский в январе покинет полтавскую "Ворсклу". Пока неизвестно, куда уйдет футболист, но у него есть варианты в США, Европе и Украине.

В эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" журналист Владимир Зверов рассказал детали о возможном трансфере.

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Отметим, что ранее "Ворскла" согласилась продать игрока в МЛС в "Нью-Ингленд". Однако американскому клубу теперь нужно согласовать все с Крупским и его агентами.

Кто еще интересуется Крупским

По словам Зверова, Крупский заинтересовал команду из ТОП-5 чемпионата Португалии. Он не уточнил название команды, но в ТОП-5 португальской лиги сейчас находятся "Бенфика", "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Санта-Клара".

Также Крупским заинтересовался один из клубов в Бельгии.

Зверов отметил, что сам футболист в данный момент больше заинтересован вариантом в США.

"Выбор будет за игроком, и Ворскла, насколько я знаю, даст ему право выбирать, если предложения будут равны по финансовым условиям. Я выражаю свое мнение: этот футболист, на мой взгляд, должен прогрессировать и попасть в национальную сборную Украины", — сказал Зверов.

В этом сезоне Крупский провел за Ворсклу 14 матчей, в которых сделал один ассист.

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футбол Португалия Футбол трансферы Ворскла Илья Крупский

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