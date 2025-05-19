Відносини Зеленського і Шевченка погіршились — що відомо

Володимир Зеленський та Андрій Шевченко. Фото: сайт Президента України

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський спілкувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та главою УАФ Андрієм Шевченком. Організатором розмови став керівник українського футболу.

Однак, інсайдер Ігор Бурбас заявив, що ініціатором дзвінка міг бути Інфантіно, оскільки відносини Зеленського та Шевченка погіршились.

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Бурбас у своєму коментарі висловив сумніви щодо поточної взаємодії президента Шевченка з Офісом Президента. Він припустив, що глава УАФ, ймовірно, не має прямого доступу до Офісу, і відкинув припущення про тісні контакти, які могли існувати раніше.

"Він зараз не вхожий в Офіс Президента. Ти не згадуй часи, які були там рік-півтора тому. З цим покінчено", — сказав Бурбас.

Також Бурбас акцентував увагу на тому, що Зеленський коментуючи розмову з Шевченком та Інфантіно представив керівника УАФ як легенду футболу, а не за офіційними посадами президента УАФ або свого радника. Інсайдер вважає, що це підтверджує погіршення їх відносин.

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