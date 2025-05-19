Отношения Зеленского и Шевченко ухудшились — что известно

Владимир Зеленский и Андрей Шевченко. Фото: сайт Президента Украины

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УАФ Андреем Шевченко. Организатором разговора стал руководитель украинского футбола.

Однако, инсайдер Игорь Бурбас заявил, что инициатором звонка мог быть Инфантино, ведь отношения Зеленского и Шевченко ухудшились.

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Бурбас в своем комментарии выразил сомнения относительно текущего взаимодействия президента Шевченко с Офисом Президента. Он предположил, что глава УАФ, вероятно, не имеет прямого доступа к Офису, и отверг предположение о тесных контактах, которые могли существовать ранее.

"Он сейчас не вхож в Офис Президента. Ты не вспоминай времена, которые были там год-полтора назад. С этим покончено", — сказал Бурбас.

Также Бурбас акцентировал внимание на том, что Зеленский комментируя разговор с Шевченко и Инфантино представил руководителя УАФ как легенду футбола, а не по официальным должностям президента УАФ или своего советника. Инсайдер считает, что это подтверждает ухудшение их отношений.

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