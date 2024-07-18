Кривцов отримав травму — Інтер Маямі шукає заміну українцю

Сергій Кривцов під час тренування. Фото: instagram.com/intermiamicf/

Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов отримав травму у матчі за "Інтер Маямі". Одноклубник Ліонеля Мессі не зможе виходити на поле протягом декількох тижнів.

"Інтер" обіграв одного з принципових суперників, але втратив досвідченого футболіста, повідомив у соцмережі "X" журналіст Алекс Віндлі.

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Захисник американського клубу "Інтер Маямі" Сергій Кривцов вийшов в основному складі команди на матч із "Торонто", який підопічні Херардо Мартіно виграли з рахунком 3:1. Український футболіст допоміг відбити декілька атак суперника, але на 31-й хвилині отримав травму та був змушений піти з поля.

Сергій Кривцов святкує гол із гравцями "Інтера". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Що відомо про стан здоров'я Кривцова

Досвідчений захисник пошкодив кісточку. Аналогічну травму Кривцов отримав у квітні. Тоді Сергій зумів досить швидко відновитися та повернутися до основного складу "Інтера".

Сергій Кривцов у складі "Інтер Маямі". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Незабаром після матчу стало відомо, що команда із Маямі шукає нового центрального захисника. Клуб веде переговори щодо оренди венесуельського гравця "Лос-Анджелеса" Давіда Мартінеса.

Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" у січні 2023 року. Його контракт із клубом MLS діє до кінця 2025 року з можливістю продовження ще на 12 місяців.

Після 24 матчів у Східній конференції "Інтер" посідає перше місце у турнірній таблиці. Команда Херардо Мартіно випереджає "Цинциннаті" на два бали. У наступному турі "Інтер" зіграє із "Чикаго Файр".

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