Кривцов отримав травму — Інтер Маямі шукає заміну українцю

Інтер Маямі шукає заміну Кривцову — що сталося з українцем
Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов отримав травму у матчі за "Інтер Маямі". Одноклубник Ліонеля Мессі не зможе виходити на поле протягом декількох тижнів.
"Інтер" обіграв одного з принципових суперників, але втратив досвідченого футболіста, повідомив у соцмережі "X" журналіст Алекс Віндлі.
Захисник американського клубу "Інтер Маямі" Сергій Кривцов вийшов в основному складі команди на матч із "Торонто", який підопічні Херардо Мартіно виграли з рахунком 3:1. Український футболіст допоміг відбити декілька атак суперника, але на 31-й хвилині отримав травму та був змушений піти з поля.
Що відомо про стан здоров'я Кривцова
Досвідчений захисник пошкодив кісточку. Аналогічну травму Кривцов отримав у квітні. Тоді Сергій зумів досить швидко відновитися та повернутися до основного складу "Інтера".
Незабаром після матчу стало відомо, що команда із Маямі шукає нового центрального захисника. Клуб веде переговори щодо оренди венесуельського гравця "Лос-Анджелеса" Давіда Мартінеса.
Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" у січні 2023 року. Його контракт із клубом MLS діє до кінця 2025 року з можливістю продовження ще на 12 місяців.
Після 24 матчів у Східній конференції "Інтер" посідає перше місце у турнірній таблиці. Команда Херардо Мартіно випереджає "Цинциннаті" на два бали. У наступному турі "Інтер" зіграє із "Чикаго Файр".
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