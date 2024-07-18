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Интер Майами ищет замену Кривцову — что случилось с украинцем

18 июля 2024 17:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Кривцов получил травму — Интер Майами ищет замену украинцу
Сергей Кривцов во время тренировки. Фото: instagram.com/intermiamicf/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил травму в матче за "Интер Майами". Одноклубник Лионеля Месси не сможет выходить на поле в течение нескольких недель. 

"Интер" обыграл одного из принципиальных соперников, но потерял опытного футболиста, сообщил в соцсети "X" журналист Алекс Уиндли

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Защитник американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел в основном составе команды на матч с "Торонто", который подопечные Херардо Мартино выиграли со счетом 3:1. Украинский футболист помог отразить несколько атак соперника, но на 31-й минуте получил травму и был вынужден уйти с поля. 

Сергей Кривцов
Сергей Кривцов празднует гол с игроками "Интера". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Что известно о состоянии здоровья Кривцова 

Опытный защитник повредил лодыжку. Аналогичную травму Кривцов получил в апреле. Тогда Сергей сумел достаточно быстро восстановиться и вернуться в основной состав "Интера". 

Сергей Кривцов
Сергей Кривцов в составе "Интер Майами". Фото: instagram.com/intermiamicf/ 

Вскоре после матча стало известно, что команда из Майами ищет нового центрального защитника. Клуб ведет переговоры об аренде венесуэльского игрока "Лос-Анджелеса" Давида Мартинеса. 

Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" в январе 2023 года. Его контракт с клубом MLS действует до конца 2025 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. 

После 24 матчей в Восточной конференции "Интер" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Херардо Мартино опережает "Цинциннати" на два балла. В следующем туре "Интер" сыграет с "Чикаго Файр". 

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спорт футбол MLS Интер Майами Сергей Кривцов

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