Кривцов получил травму — Интер Майами ищет замену украинцу

Сергей Кривцов во время тренировки. Фото: instagram.com/intermiamicf/

Бывший защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил травму в матче за "Интер Майами". Одноклубник Лионеля Месси не сможет выходить на поле в течение нескольких недель.

"Интер" обыграл одного из принципиальных соперников, но потерял опытного футболиста, сообщил в соцсети "X" журналист Алекс Уиндли.

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Защитник американского клуба "Интер Майами" Сергей Кривцов вышел в основном составе команды на матч с "Торонто", который подопечные Херардо Мартино выиграли со счетом 3:1. Украинский футболист помог отразить несколько атак соперника, но на 31-й минуте получил травму и был вынужден уйти с поля.

Сергей Кривцов празднует гол с игроками "Интера". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Что известно о состоянии здоровья Кривцова

Опытный защитник повредил лодыжку. Аналогичную травму Кривцов получил в апреле. Тогда Сергей сумел достаточно быстро восстановиться и вернуться в основной состав "Интера".

Сергей Кривцов в составе "Интер Майами". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Вскоре после матча стало известно, что команда из Майами ищет нового центрального защитника. Клуб ведет переговоры об аренде венесуэльского игрока "Лос-Анджелеса" Давида Мартинеса.

Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" в январе 2023 года. Его контракт с клубом MLS действует до конца 2025 года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

После 24 матчей в Восточной конференции "Интер" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Херардо Мартино опережает "Цинциннати" на два балла. В следующем туре "Интер" сыграет с "Чикаго Файр".

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