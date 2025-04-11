В Інтері прокоментували чутки про банкрутство клубу

Лаутаро Мартінес та Нікола Барелла святкують перемогу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

В Італії триває обговорення ситуації із загрозою одному з місцевих грандів. Чвертьфіналісту Ліги чемпіонів "Інтеру" загрожує банкрутство.

Чемпіон Серії А порушив правила УЄФА, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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У 2022 році УЄФА оновив вимоги для отримання ліцензії на наступний сезон. У новому документі сказано, що в разі, якщо чистий капітал клубу негативний або не покращився на 10% й більше порівняно з попереднім роком на 31, то клуб не отримає ліцензію для участі в турнірах УЄФА.

Гравці "Інтера" після матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що загрожує "Інтеру"

У чемпіонів Італії виявився негативним чистий капітал. Лише за рік він упав майже вдвічі. Сума боргу клубу досягла 86 млн євро. Це означає, що за правилами УЄФА "Інтер" може не отримати ліцензію на наступний сезон. Ба більше, міланському клубу доведеться заплатити серйозний штраф.

Однак президент "Інтера" Джузеппе Маротта спростував інформацію про складне фінансове становище клубу. Він заявив, що у вболівальників "нерадзуррі" немає причин для занепокоєння, банкрутство клубу не загрожує. У "Інтера" немає боргів перед банками. За словами Маротти, "нерадзуррі" дотримуються всіх вимог УЄФА, а також регулярно виплачують зарплату і податки.

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