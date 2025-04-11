В Интере прокомментировали слухи о банкротстве клуба

Лаутаро Мартинес и Никола Барелла празднуют победу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

В Италии продолжается обсуждение ситуации с угрозой одному из местных грандов. Четвертьфиналисту Лиги чемпионов "Интеру" грозит банкротство.

Чемпион Серии А нарушил правила УЕФА, сообщает Gazzetta dello Sport.

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В 2022 году УЕФА обновил требования для получения лицензии на следующий сезон. В новом документе сказано, что в случае, если чистый капитал клуба отрицательный или не улучшился на 10% и более по сравнению с предыдущим годом на 31, то клуб не получит лицензию для участия в турнирах УЕФА.

Игроки "Интера" после матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что грозит "Интеру"

У чемпионов Италии оказался отрицательным чистый капитал. Всего за год он упал почти в два раза. Сумма долга клуба достигла 86 млн евро. Это означает, что по правилам УЕФА "Интер" может не получить лицензию на следующий сезон. Более того, миланскому клубу придется заплатить серьезный штраф.

Однако президент "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о сложном финансовом положении клуба. Он заявил, что у болельщиков "нерадзурри" нет причин для беспокойства, банкротство клубу не грозит. У "Интера" нет долгов перед банками. По словам Маротты, "нерадзурри" соблюдают все требования УЕФА, а также регулярно выплачивают зарплату и налоги.

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