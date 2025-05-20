Інтер проти Наполі — у Серії А можуть провести золотий матч

Інтер та Наполі можуть зіграти золотий матч за Скудетто
У чемпіонаті Італії з футболу, починаючи з сезону 2022/2023, діє правило проведення "золотого матчу". Це додатковий поєдинок для визначення чемпіона в разі рівності очок у двох команд-лідерів за підсумками всього сезону.
Таке правило актуальне зараз, коли дві команди ведуть щільну боротьбу за Скудетто, повідомляє Tutto Mercato.
Починаючи з 2005 року, для визначення переможця в Серії А враховувалися додаткові критерії: результати особистих зустрічей, різниця забитих та пропущених м'ячів і кількість забитих голів. Тільки за повної рівності всіх цих показників призначався додатковий матч. Однак влітку 2022 року регламент змінили — тепер достатньо простої рівності за очками, щоб провести "золотий матч".
Формат та особливості "золотого матчу"
Якщо після закінчення 38 турів "Інтер" та "Наполі" наберуть однакову кількість очок, то між ними буде зіграно один вирішальний матч. У разі нічийного результату після закінчення основного часу додатковий час проводитися не буде, команди відразу перейдуть до серії пенальті. Це нововведення діє тільки для визначення чемпіона Серії А — для розподілу інших місць, як і раніше, застосовуються класичні критерії.
Історично "золотий матч" в Італії проводився лише один раз. У сезоні 1963/1964 "Болонья" перемогла "Інтер" та стала чемпіоном. Відтоді подібна ситуація не виникала, але нинішня боротьба між "Інтером" та "Наполі" робить можливість повторення такого сценарію цілком реальною.
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