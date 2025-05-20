Інтер проти Наполі — у Серії А можуть провести золотий матч

Головний тренер "Наполі" Антоніо Конте. Фото: Reuters/Alberto Lingria

У чемпіонаті Італії з футболу, починаючи з сезону 2022/2023, діє правило проведення "золотого матчу". Це додатковий поєдинок для визначення чемпіона в разі рівності очок у двох команд-лідерів за підсумками всього сезону.

Таке правило актуальне зараз, коли дві команди ведуть щільну боротьбу за Скудетто, повідомляє Tutto Mercato.

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Починаючи з 2005 року, для визначення переможця в Серії А враховувалися додаткові критерії: результати особистих зустрічей, різниця забитих та пропущених м'ячів і кількість забитих голів. Тільки за повної рівності всіх цих показників призначався додатковий матч. Однак влітку 2022 року регламент змінили — тепер достатньо простої рівності за очками, щоб провести "золотий матч".

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Формат та особливості "золотого матчу"

Якщо після закінчення 38 турів "Інтер" та "Наполі" наберуть однакову кількість очок, то між ними буде зіграно один вирішальний матч. У разі нічийного результату після закінчення основного часу додатковий час проводитися не буде, команди відразу перейдуть до серії пенальті. Це нововведення діє тільки для визначення чемпіона Серії А — для розподілу інших місць, як і раніше, застосовуються класичні критерії.

Історично "золотий матч" в Італії проводився лише один раз. У сезоні 1963/1964 "Болонья" перемогла "Інтер" та стала чемпіоном. Відтоді подібна ситуація не виникала, але нинішня боротьба між "Інтером" та "Наполі" робить можливість повторення такого сценарію цілком реальною.

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