Интер против Наполи — в Серии А могут провести золотой матч

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте. Фото: Reuters/Alberto Lingria

В чемпионате Италии по футболу, начиная с сезона 2022/2023, действует правило проведения "золотого матча". Это дополнительный поединок для определения чемпиона в случае равенства очков у двух лидирующих команд по итогам всего сезона.

Такое правило актуально сейчас, когда две команды ведут плотную борьбу за Скудетто, сообщает Tutto Mercato.

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Начиная с 2005 года, для определения победителя в Серии А учитывались дополнительные критерии: результаты личных встреч, разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Только при полном равенстве всех этих показателей назначался дополнительный матч. Однако летом 2022 года регламент изменили — теперь достаточно простого равенства по очкам, чтобы провести "золотой матч".

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Формат и особенности "золотого матча"

Если по окончании 38 туров "Интер" и "Наполи" наберут одинаковое количество очков, то между ними будет сыгран один решающий матч. В случае ничейного результата по окончании основного времени дополнительное время проводиться не будет, команды сразу перейдут к серии пенальти. Это нововведение действует только для определения чемпиона Серии А — для распределения других мест по-прежнему применяются классические критерии.

Исторически "золотой матч" в Италии проводился всего один раз. В сезоне 1963/1964 "Болонья" победила "Интер" и стала чемпионом. С тех пор подобная ситуация не возникала, но нынешняя борьба между "Интером" и "Наполи" делает возможность повторения такого сценария вполне реальной.

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