Что помогло Интеру побить рекорд Италии по доходам

Игроки "Интера" празднуют выход в финал Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/inter/

Итальянский "Интер" не только радует своих фанатов результатами на поле, но и демонстрирует впечатляющие успехи за его пределами. Эти достижения укрепляют позиции клуба среди финансовых и спортивных лидеров европейского футбола.

"Нерадзурри" установили новый рекорд Италии по доходам от продажи билетов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Интер" обыграл "Барселону" с общим счетом 7:6 по сумме двух матчей и во второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов. Нынешний сезон стал для "нерадзурри" очень успешным в коммерческом плане, и главным инструментом доходов клуба является игра команды в ЛЧ.

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги. Фото: instagram.com/inter/

Уникальность достижения "Интера"

Матч с "Барселоной" принес "нерадзурри" 14,7 млн евро, что стало самой высокой суммой в истории итальянского футбола. Предыдущий рекорд составлял 12,5 млн евро. При этом 9 из 10 самых кассовых встреч в Италии — это дерби "Интера" и "Милана" на "Сан-Сиро" в рамках Лиги чемпионов. Эти матчи стабильно собирают полный стадион и приносят клубам внушительные доходы, подчеркивая популярность миланского противостояния в Европе.

Команда Симоне Индзаги побила клубный рекорд по общим доходам от участия в Лиге чемпионов. По итогам выступлений в турнире "Интер" заработал 132 млн евро, что стало новым максимумом для "нерадзурри".

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