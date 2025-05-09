Що допомогло Інтеру побити рекорд Італії за доходами

Гравці "Інтера" святкують вихід у фінал Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/inter/

Італійський "Інтер" не тільки радує своїх фанатів результатами на полі, а й демонструє вражаючі успіхи за його межами. Ці досягнення зміцнюють позиції клубу серед фінансових і спортивних лідерів європейського футболу.

"Нерадзуррі" встановили новий рекорд Італії за доходами від продажу квитків, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Інтер" обіграв "Барселону" із загальним рахунком 7:6 за сумою двох матчів та вдруге за три роки вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Нинішній сезон став для "нерадзуррі" дуже успішним у комерційному плані, і головним інструментом доходів клубу є гра команди в ЛЧ.

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі. Фото: instagram.com/inter/

Унікальність досягнення "Інтера"

Матч із "Барселоною" приніс "нерадзуррі" 14,7 млн євро, що стало найвищою сумою в історії італійського футболу. Попередній рекорд становив 12,5 млн євро. При цьому 9 із 10 найкасовіших зустрічей в Італії — це дербі "Інтера" і "Мілана" на "Сан-Сіро" в рамках Ліги чемпіонів. Ці матчі стабільно збирають повний стадіон та приносять клубам значні доходи, підкреслюючи популярність міланського протистояння в Європі.

Команда Сімоне Індзагі побила клубний рекорд за загальними доходами від участі в Лізі чемпіонів. За підсумками виступів у турнірі "Інтер" заробив 132 млн євро, що стало новим максимумом для "нерадзуррі".

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