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Головна Спорт Інвестор відомого клубу Польщі помер через вареник

Інвестор відомого клубу Польщі помер через вареник

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Дата публікації: 11 червня 2025 20:35
У Польщі трагічно помер інвестор Вісли Кокосинський, подавившись вареником
Томас Кокосинський. Фото: sport.se.pl
Ключові моменти Подавився вареником

У польському футболі сталася трагедія через нещасний випадок. Помер головний інвестор краківського футбольного клубу "Вісла" Томас Кокосинський.

Трагічна подія з громадянином США польського походження сталася 10 червня, повідомив портал Sport.se.pl.

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Томас Кокосинський. Фото: sport.se.pl

Подавився вареником

Наразі відомо, що 42-річний бізнесмен 4 червня прибув до Кракова, щоб завершити угоду щодо купівлі міноритарного пакету акцій "Вісли" за 5 мільйонів доларів.

Під час вечері в одному з ресторанів Кокосинський поперхнувся вареником, після чого був госпіталізований. В лікарні йому діагностували гіпоксію, а пізніше смерть мозку.

Медики намагалися врятувати інвестора "Вісли", але 10 червня його від’єднали від апарату ШВЛ.

Кокосинський володів компанією Metalogic Industries, яке займається металообробкою.

Зазначимо, що Кокосинський так і не встиг завершити купівлю акцій "Вісли".

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Польща смерть їжа футбол вареники
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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