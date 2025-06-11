У Польщі трагічно помер інвестор Вісли Кокосинський, подавившись вареником

Томас Кокосинський. Фото: sport.se.pl

У польському футболі сталася трагедія через нещасний випадок. Помер головний інвестор краківського футбольного клубу "Вісла" Томас Кокосинський.

Трагічна подія з громадянином США польського походження сталася 10 червня, повідомив портал Sport.se.pl.

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Томас Кокосинський. Фото: sport.se.pl

Подавився вареником

Наразі відомо, що 42-річний бізнесмен 4 червня прибув до Кракова, щоб завершити угоду щодо купівлі міноритарного пакету акцій "Вісли" за 5 мільйонів доларів.

Під час вечері в одному з ресторанів Кокосинський поперхнувся вареником, після чого був госпіталізований. В лікарні йому діагностували гіпоксію, а пізніше смерть мозку.

Медики намагалися врятувати інвестора "Вісли", але 10 червня його від’єднали від апарату ШВЛ.

Кокосинський володів компанією Metalogic Industries, яке займається металообробкою.

Зазначимо, що Кокосинський так і не встиг завершити купівлю акцій "Вісли".

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