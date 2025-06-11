У Польщі трагічно помер інвестор Вісли Кокосинський, подавившись вареником

Інвестор відомого клубу Польщі помер через вареник
У польському футболі сталася трагедія через нещасний випадок. Помер головний інвестор краківського футбольного клубу "Вісла" Томас Кокосинський.
Трагічна подія з громадянином США польського походження сталася 10 червня, повідомив портал Sport.se.pl.
Подавився вареником
Наразі відомо, що 42-річний бізнесмен 4 червня прибув до Кракова, щоб завершити угоду щодо купівлі міноритарного пакету акцій "Вісли" за 5 мільйонів доларів.
Під час вечері в одному з ресторанів Кокосинський поперхнувся вареником, після чого був госпіталізований. В лікарні йому діагностували гіпоксію, а пізніше смерть мозку.
Медики намагалися врятувати інвестора "Вісли", але 10 червня його від’єднали від апарату ШВЛ.
Кокосинський володів компанією Metalogic Industries, яке займається металообробкою.
Зазначимо, що Кокосинський так і не встиг завершити купівлю акцій "Вісли".
Нагадаємо, Сергій Ребров розповів, що думає щодо ситуації з Михайлом Мудриком.
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх змагатимуться за перемогу у топовому турнірі в Норвегії.
Полтавська "Ворскла" може змінити власника — наразі командою володіє Костянтин Жеваго.
Ерлінг Голанн заявив, що "Манчестер Юнайтед" оформить перехід дуже забивного форварда.
Читайте Новини.LIVE!