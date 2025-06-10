Відомий тренер Динамо помер у Києві

Українські вболівальники на трибунах. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" та весь український футбол втратили досвідченого тренера. Іван Терлецький помер на 89-му році життя.

Подробиці того, що сталося, повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній футболіст "Динамо" Святослав Сирота.

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Один із найдосвідченіших українських тренерів Іван Терлецький помер у Києві. Він став важливою частиною селекційної роботи "Динамо", привів до клубу і виховав багатьох гравців, включно з Максимом Шацьких, Романом Яремчуком та Віктором Циганковим.

Іван Терлецький у молодості. Фото: Facebook

Що відомо про Терлецького

Як футболіст майбутній тренер виступав за "Динамо" в 1956-1957 роках, проте найчастіше грав за дублювальний склад. Після закінчення кар'єри Іван Терлецький став тренером. Він працював із "Шахтарем" (Красний Луч), "Локомотивом" (Вінниця), столичною "Нивою" та "Кривбасом" (Кривий Ріг).

Після повернення в "Динамо" Терлецький займався селекційною роботою. Він відкрив та виховав чимало футболістів, які залишили серйозний слід в історії київського клубу.

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