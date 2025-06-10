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Главная Спорт В Киеве скончался известный тренер Динамо

В Киеве скончался известный тренер Динамо

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 15:47
Известный тренер Динамо скончался в Киеве
Украинские болельщики на трибунах. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" и весь украинский футбол потеряли опытного тренера. Иван Терлецкий умер на 89-м году жизни.

Подробности случившегося сообщил на своей странице в Facebook бывший футболист "Динамо" Святослав Сирота. 

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Один из самых опытных украинских тренеров Иван Терлецкий скончался в Киеве. Он стал важной частью селекционной работы "Динамо", привел в клуб и воспитал многих игроков, включая Максима Шацких, Романа Яремчука и Виктора Цыганкова. 

Иван Терлецкий
Иван Терлецкий в молодости. Фото: Facebook

Что известно о Терлецком 

В качестве футболиста будущий тренер выступал за "Динамо" в 1956-1957 годах, однако чаще всего играл за дублирующий состав. После окончания карьеры Иван Терлецкий стал тренером. Он работал с "Шахтером" (Красный Луч), "Локомотивом" (Винница), столичной "Нивой" и "Кривбассом" (Кривой Рог). 

После возвращения в "Динамо" Терлецкий занимался селекционной работой. Он открыл и воспитал немало футболистов, который оставили серьезный след в истории киевского клуба. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо тренер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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