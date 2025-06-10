Известный тренер Динамо скончался в Киеве

Украинские болельщики на трибунах. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" и весь украинский футбол потеряли опытного тренера. Иван Терлецкий умер на 89-м году жизни.

Подробности случившегося сообщил на своей странице в Facebook бывший футболист "Динамо" Святослав Сирота.

Реклама

Читайте также:

Один из самых опытных украинских тренеров Иван Терлецкий скончался в Киеве. Он стал важной частью селекционной работы "Динамо", привел в клуб и воспитал многих игроков, включая Максима Шацких, Романа Яремчука и Виктора Цыганкова.

Иван Терлецкий в молодости. Фото: Facebook

Что известно о Терлецком

В качестве футболиста будущий тренер выступал за "Динамо" в 1956-1957 годах, однако чаще всего играл за дублирующий состав. После окончания карьеры Иван Терлецкий стал тренером. Он работал с "Шахтером" (Красный Луч), "Локомотивом" (Винница), столичной "Нивой" и "Кривбассом" (Кривой Рог).

После возвращения в "Динамо" Терлецкий занимался селекционной работой. Он открыл и воспитал немало футболистов, который оставили серьезный след в истории киевского клуба.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Артем Милевский попал в неприятную ситуацию.

Воспитанник киевского клуба Владимир Бражко снова был замечен в компании известной звезды Дарьи Квитковой.

В результате очередной российской атаки на Киев пострадали Софиевский собор и легендарный столичный стадион.

Главным тренером сборной Украины после Сергея Реброва может стать иностранец с опытом работы в национальных командах.