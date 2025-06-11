В Польше трагически умер инвестор Вислы Кокосинский, подавившись вареником

Томас Кокосински. Фото: sport.se.pl

В польском футболе произошла трагедия из-за несчастного случая. Умер главный инвестор краковского футбольного клуба "Висла" Томас Кокосинский.

Трагическое происшествие с гражданином США польского происхождения произошло 10 июня, сообщил портал Sport.se.pl.

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Томас Кокосинский. Фото: sport.se.pl

Подавился вареником

Известно, что 42-летний бизнесмен 4 июня прибыл в Краков, чтобы завершить сделку по покупке миноритарного пакета акций "Вислы" за 5 миллионов долларов.

Во время ужина в одном из ресторанов Кокосинский поперхнулся вареником, после чего был госпитализирован. В больнице ему диагностировали гипоксию, а позже смерть мозга.

Медики пытались спасти инвестора "Вислы", но 10 июня его отсоединили от аппарата ИВЛ.

Кокосинский владел компанией Metalogic Industries, которое занимается металлообработкой.

Отметим, что Кокосинский так и не успел завершить покупку акций "Вислы".

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