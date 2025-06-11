Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Инвестор известного клуба Польши умер из-за вареника

Инвестор известного клуба Польши умер из-за вареника

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 20:35
В Польше трагически умер инвестор Вислы Кокосинский, подавившись вареником
Томас Кокосински. Фото: sport.se.pl
Ключові моменти Подавился вареником

В польском футболе произошла трагедия из-за несчастного случая. Умер главный инвестор краковского футбольного клуба "Висла" Томас Кокосинский.

Трагическое происшествие с гражданином США польского происхождения произошло 10 июня, сообщил портал Sport.se.pl.

Реклама
Читайте также:
Томас Кокосинский
Томас Кокосинский. Фото: sport.se.pl

Подавился вареником

Известно, что 42-летний бизнесмен 4 июня прибыл в Краков, чтобы завершить сделку по покупке миноритарного пакета акций "Вислы" за 5 миллионов долларов.

Во время ужина в одном из ресторанов Кокосинский поперхнулся вареником, после чего был госпитализирован. В больнице ему диагностировали гипоксию, а позже смерть мозга.

Медики пытались спасти инвестора "Вислы", но 10 июня его отсоединили от аппарата ИВЛ.

Кокосинский владел компанией Metalogic Industries, которое занимается металлообработкой.

Отметим, что Кокосинский так и не успел завершить покупку акций "Вислы".

Напомним, Сергей Ребров рассказал, что думает о ситуации с Михаилом Мудриком.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих будут соревноваться за победу в топовом турнире в Норвегии.

Полтавская "Ворскла" может сменить владельца - сейчас командой владеет Константин Жеваго.

Эрлинг Голанн заявил, что "Манчестер Юнайтед" оформит переход очень забивного форварда.

Польша смерть еда футбол вареники
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации