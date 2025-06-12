Йовичевич повернеться в Україну — де працюватиме тренер

Ігор Йовичевич провів вдалий сезон у Болгарії. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Колишній тренер "Шахтаря" Ігор Йовичевич може знову очолити клуб, але поки остаточного рішення немає. Його ім'я звучить у шорт-листах одразу декількох команд.

Харківський "Металіст 1925" не розглядає хорвата як кандидата на посаду головного тренера, повідомляє "ТаТоТаке".

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Ігор Йовичевич добре відомий українським уболівальникам за роботою з "Дніпром-1" та "Шахтарем". Під його керівництвом дніпряни вперше в історії посіли друге місце в УПЛ і вийшли до єврокубків, а з "Шахтарем" він дістався до 1/8 фіналу Ліги Європи та виграв чемпіонат України. Його команди вирізнялися атакувальним стилем, швидким переходом з оборони в атаку та високою інтенсивністю гри.

Ігор Йовичевич під час матчу. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Де Йовичевич продовжить кар'єру

Серед альтернативних варіантів — пропозиції з ОАЕ та Саудівської Аравії. Також 51-річний фахівець фігурує у списку можливих кандидатів на пост наставника "Легії" (Варшава).

У цьому ж списку — колишній тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску, серб Александер Вукович (може покинути "П'яст" Глівіце) та білорус Олексій Шпилевський, у якого закінчується контракт із кіпрським "Арісом".

Попри інтерес одразу з кількох сторін, Йовичевич може взяти паузу. Не виключено, що він піде у творчу відпустку і не форсуватиме працевлаштування саме цього літа.

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