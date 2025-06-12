Йовичевич вернется в Украину — где будет работать тренер

Игор Йовичевич провел удачній сезон в Болгарии. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Бывший тренер "Шахтера" Игор Йовичевич может снова возглавить клуб, но пока окончательного решения нет. Его имя звучит в шорт-листах сразу нескольких команд.

Харьковский "Металлист 1925" не рассматривает хорвата как кандидата на пост главного тренера, сообщает "ТаТоТаке".

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Игор Йовичевич хорошо известен украинским болельщикам по работе с "Днепром-1" и "Шахтером". Под его руководством днепряне впервые в истории заняли второе место в УПЛ и вышли в еврокубки, а с "Шахтером" он добрался до 1/8 финала Лиги Европы и выиграл чемпионат Украины. Его команды отличались атакующим стилем, быстрым переходом из обороны в атаку и высокой интенсивностью игры.

Игор Йовичевич во время матча. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Где Йовичевич продолжит карьеру

Среди альтернативных вариантов — предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии. Также 51-летний специалист фигурирует в списке возможных кандидатов на пост наставника "Легии" Варшава.

В этом же списке — бывший тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску, серб Александр Вукович (может покинуть "Пяст" Гливице) и белорус Алексей Шпилевский, у которого заканчивается контракт с кипрским "Арисом".

Несмотря на интерес сразу с нескольких сторон, Йовичевич может взять паузу. Не исключено, что он уйдет в творческую отпуск и не будет форсировать трудоустройство именно этим летом.

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