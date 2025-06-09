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Головна Спорт Йовічевіч покинув Лудогорець — чи перейде в Металіст 1925

Йовічевіч покинув Лудогорець — чи перейде в Металіст 1925

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 17:22
Йовічевіч залишив Лудогорець — можливе повернення в УПЛ або збірну України
Ігор Йовічевіч. Фото: "Лудогорець"

У Болгарії без тренера залишився чинний чемпіон "Лудогорець". Команду покинув хорват Ігор Йовічевіч.

Про розтавання "Лудогорець" повідомив у соціальних мережах.

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Про причину розтавання жодна сторона не повідомила. Сторони лише подякували одне одному та заявили про спільне рішення розірвати контракт після успішного сезону.

Відставка Йовічевіча стала несподіванкою, оскільки ще донедавна тренер готувався до Ліги чемпіонів з "Лудогорцем".

Цікаво, що уболівальники болгарського клубу були засмучені відставкою тренера.

Хто в Україні захоче Йовічевіча

"Металіст 1925", який нещодавно повернувся до УПЛ і шукає нового головного тренера після відходу Патріка ван Леувена, може розглядати Йовічевіча через його досвід роботи в Україні. Амбітний клуб із Харкова, відомий сильними фінансовими можливостями, може бачити в ньому кандидата для боротьби за високі місця.

Щодо збірної України, інтерес до Йовічевіча виглядає менш імовірним. Йовічевіч не має досвіду роботи з національними командами, що може стати перешкодою, особливо з огляду на підготовку до кваліфікації ЧС-2026.

Його потенційним плюсом є знайомство з українським футболом, але рішення залежатиме від стратегії УАФ.

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футбол Збірна України з футболу Ігор Йовічевіч ФК Металіст 1925 ФК Лудогорець
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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