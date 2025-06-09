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Главная Спорт Йовичевич покинул Лудогорец — перейдет ли в Металлист 1925

Йовичевич покинул Лудогорец — перейдет ли в Металлист 1925

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 17:22
Йовичевич покинул Лудогорец — возможно возвращение в УПЛ или сборную Украины
Игорь Йовичевич. Фото: "Лудогорец"

В Болгарии без тренера остался действующий чемпион "Лудогорец". Команду покинул хорват Игор Йовичевич.

О расставании "Лудогорец" сообщил в социальных сетях.

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О причине расcтавания ни одна сторона не сообщила. Стороны лишь поблагодарили друг друга и заявили о совместном решении расторгнуть контракт после успешного сезона.

Отставка Йовичевича стала неожиданностью, поскольку еще недавно тренер готовился к Лиге чемпионов с "Лудогорцем".

Интересно, что болельщики болгарского клуба были расстроены отставкой тренера.

Кто в Украине захочет Йовичевича

"Металлист 1925", который недавно вернулся в УПЛ и ищет нового главного тренера после ухода Патрика ван Леувена, может рассматривать Йовичевича из-за его опыта работы в Украине. Амбициозный клуб из Харькова, известный сильными финансовыми возможностями, может видеть в нем кандидата для борьбы за высокие места.

Относительно сборной Украины, интерес к Йовичевичу выглядит менее вероятным. Йовичевич не имеет опыта работы с национальными командами, что может стать помехой, особенно учитывая подготовку к квалификации ЧМ-2026.

Его потенциальным плюсом является знакомство с украинским футболом, но решение будет зависеть от стратегии УАФ.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к активной трансферной кампании — известно, какие позиции усилят чемпионы.

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футбол Сборная Украины по футболу Игор Йовичевич ФК Металлист 1925 ФК Лудогорец
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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