Іспанія на матч із Хорватією готувала пенальті: тренер про перемогу в Лізі націй

Іспанці після перемоги в Лізі націй. Фото: twitter.com/SEFutbol

У фіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Хорватії у серії пенальті (0:0, 5:4 за пен.) та виграла перший турнір за останні 11 років. Цю історичну подію прокоментував головний тренер "червоної фурії" Луїс де ла Фуенте.

Фахівець розповів, що за день до матчу вони відпрацьовували пробивання пенальті, передає сайт UEFA.

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Зазначимо, що для збірної Іспанії перемога у Лізі націй стала п'ятим міжнародним трофеєм. У 1964, 2008 та 2012 роках команда перемагала на чемпіонатах Європи, а у 2010-му виграла чемпіонат світу.

Луїс де ла Фуенте тримає в руках кубок Ліги націй. Фото: twitter.com/SEFutbol

Перемога в серії пенальті — епічна

За словами Фуенте, перед матчем їхнім завданням було зведення до мінімуму сильних сторін Хорватії. До того ж, іспанцям вдалося змусити гравців докласти максимальних зусиль у матчі.

"Велика робота Хорватії була неперевершеною, але ми знали, як діяти, і боролися до останнього моменту. Такий був план, тому що ми знали, наскільки напруженим буде цей фінал", — сказав наставник "червоної фурії".

Фуенте розповів, що посеред тижня та за день до матчу на тренуванні гравці відпрацьовували пробиття пенальті. Тож у серії одинадцятиметрових його підопічні були розслаблені.

"Треба пам'ятати, що ми змагалися з 16 найсильнішими збірними Європи, що тільки чотири з них вийшли до півфіналу. Вихід у фінал — велике досягнення. Ми заслуговуємо на добрі слова. Ми грали з топовою збірною, яка стала третьою на чемпіонаті світу, це серйозно", — Зауважив фахівець.

Також Фуенте висловив упевненість у тому, що команда заслуговувала на перемогу в основний час. Проте, від виграного матчу у серії пенальті є емоції епічності моменту.

"Перемігши таким чином, перемога стає ще більш епічною. Я так радий за гравців, тому що вони проробили блискучу роботу та блискуче реалізували пенальті", — додав фахівець.

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