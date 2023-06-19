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Испания на матч с Хорватией готовила пенальти: тренер о победе в Лиге наций

19 июня 2023 07:10
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Агабекян Карен
редактор
Испания на матч с Хорватией готовила пенальти: тренер о победе в Лиге наций
Испанцы после победы в Лиге наций. Фото: twitter.com/SEFutbol
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В финале Лиги наций сборная Испании победила команду Хорватии в серии пенальти (0:0, 5:4 по пен.) и выиграла первый турнир за последние 11 лет. Это историческое событие прокомментировал главный тренер "красной фурии" Луис де ла Фуэнте.

Специалист рассказал, что за день до матча они отрабатывали пробитие пенальти, передает сайт UEFA.

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Отметим, что для сборной Испании победа в Лиге наций стала пятым международным трофеем. В 1964, 2008 и 2012 годах команда побеждала на чемпионатах Европы, а в 2010-м выиграла чемпионат мира.

Луис де ла Фуэнте держит в руках кубок Лиги наций. Фото: twitter.com/SEFutbol

Победа в серии пенальти — эпичная

По словам Фуэнте, перед матчем их задачей было сведение к минимуму сильных сторон Хорватии. К тому же испанцам удалось заставить игроков приложить максимальные усилия в матче.

"Огромная работа Хорватии была непревзойденной, но мы знали, как действовать, и боролись до последнего момента. Таков был план, потому что мы знали, насколько напряженным будет этот финал", — сказал наставник "красной фурии".

Фуэнте рассказал, что посреди недели и за день до матча на тренировке игроки отрабатывали пробитие пенальти. Поэтому в серии одиннадцатиметровых его подопечные были расслаблены.

"Надо помнить, что мы состязались с 16 сильнейшими сборными Европы, что только четыре из них вышли в полуфинал. Выход в финал — большое достижение. Мы заслуживаем добрых слов. Мы играли с топовой сборной, которая стала третьей на чемпионате мира, это серьезно", — отметил специалист.

Также Фуэнте высказал уверенность в том, что команда заслуживала победу в основное время. Однако от выигранного матча в серии пенальти есть эмоции эпичности момента.

"Победив таким образом, победа становится еще более эпичной. Я так рад за игроков, потому что они проделали блестящую работу и блестяще реализовали пенальти", — добавил специалист.

Напомним, на турнире в Бирмингеме Дайана Ястремская неожиданно обыграла Лесю Цуренко.

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