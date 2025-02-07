Мадридський Реал може потрапити під санкції — відома причина

Президент "Реала" Флорентіно Перес з кубком Ліги чемпіонів. Фото: realmadrid.com

У Іспанії розгорівся серйозний скандал, пов'язаний з мадридським "Реалом". Його "епіцентр" було зафіксовано на засіданні федерації футболу за участі представників клубів Ла Ліги.

Іспанські клуби на засіданні заявили, що вимагають застосувати санкції проти мадридського "Реала", повідомляє Relevo.

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Представники "Реала" на цю зустріч просто не прийшли. Тим самим ще більше розлютивши інші колективи.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті під час матчу. Фото: REUTERS/Ana Beltran

У чому обвинувачують "Реал"

За даними джерел ЗМІ, іспанські клуби не задоволені тим, як "Реал" критикує роботу суддів. Представники команд вважають, що мадридці намагаються чинити тиск на арбітрів.

Зокрема, було згадано епізод під час матчу проти "Еспаньйола", коли у "Реалі" буквально "накинулись" на суддю, вказавши на низку його помилок, після чого була подана скарга до федерації.

У клубах також звертають увагу на те, що на клубному каналі "Реала" постійно транслюють відео з ймовірними помилками суддів під час матчів за їхньої участі.

Джерело ЗМІ зазначило, що "Реал" демонструє неповагу до суддів та клубів, а також не вважає себе рівним іншим колективам.

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