Мадридский Реал может попасть под санкции — известна причина

Испанские клубы объединились против Реала — что требуют
В Испании разгорелся серьезный скандал, связанный с мадридским "Реалом". Его "эпицентр" был зафиксирован на заседании федерации футбола с участием представителей клубов Ла Лиги.
Испанские клубы на заседании заявили, что требуют применить санкции против мадридского "Реала", сообщает Relevo.
Представители "Реала" на эту встречу просто не пришли. Тем самым еще больше разозлив другие коллективы.
В чем обвиняют "Реал"
По данным источников СМИ, испанские клубы недовольны тем, как "Реал" критикует работу судей. Представители команд считают, что мадридцы пытаются оказать давление на арбитров.
В частности, был упомянут эпизод во время матча против "Эспаньола", когда в "Реале" буквально "набросились" на судью, указав на ряд его ошибок, после чего была подана жалоба в федерацию.
В клубах также обращают внимание на то, что на клубном канале "Реала" постоянно транслируют видео с вероятными ошибками судей во время матчей с их участием.
Источник СМИ отметил, что "Реал" демонстрирует неуважение к судьям и клубам, а также не считает себя равным другим коллективам.
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