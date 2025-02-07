Мадридский Реал может попасть под санкции — известна причина

Президент "Реала" Флорентино Перес с кубком Лиги чемпионов. Фото: realmadrid.com

В Испании разгорелся серьезный скандал, связанный с мадридским "Реалом". Его "эпицентр" был зафиксирован на заседании федерации футбола с участием представителей клубов Ла Лиги.

Испанские клубы на заседании заявили, что требуют применить санкции против мадридского "Реала", сообщает Relevo.

Читайте также:

Представители "Реала" на эту встречу просто не пришли. Тем самым еще больше разозлив другие коллективы.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти во время матча. Фото: REUTERS/Ana Beltran

В чем обвиняют "Реал"

По данным источников СМИ, испанские клубы недовольны тем, как "Реал" критикует работу судей. Представители команд считают, что мадридцы пытаются оказать давление на арбитров.

В частности, был упомянут эпизод во время матча против "Эспаньола", когда в "Реале" буквально "набросились" на судью, указав на ряд его ошибок, после чего была подана жалоба в федерацию.

В клубах также обращают внимание на то, что на клубном канале "Реала" постоянно транслируют видео с вероятными ошибками судей во время матчей с их участием.

Источник СМИ отметил, что "Реал" демонстрирует неуважение к судьям и клубам, а также не считает себя равным другим коллективам.

Напомним, легендарный Олег Блохин уже закончил свою активную карьеру игрока и тренера. Известно, чем он сейчас занимается.

Стало известно, где сейчас бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, который ранее работал в Москве.

Игрок бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, как Андрей Ярмоленко временно взял на себя роль Сергея Реброва в сборной.

В Лиге чемпионов планируют новые изменения, связанные с игровым временем. Они могут заработать уже очень скоро.