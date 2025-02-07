Лука Модрич покине Реал Мадрид, але не після закінчення поточного сезону

Лука Модрич. Фото: Reuters

Легендарний центральний півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич ухвалив рішення про відхід із мадридського "Реала". Але це не станеться після закінчення поточного сезону.

Про плани Модрича повідомив портал AS.

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Коли Модрич піде

За інформацією джерела, 39-річний власник Золотого м'яча щасливий у "Реалі". Не бентежить ветерана й те, що в останні сезони він отримує недостатньо ігрового часу.

Через атмосферу, що панує в клубі, Модрич хоче викладатися на 100% до кінця сезону 2025/2026 рр.

Хорват мріє поїхати на чемпіонат світу-2026 у США. До цього турніру він хоче готуватися у складі "Реала".

При цьому невідомо, чи отримає він такий шанс, оскільки чинний контракт Модрича завершиться 30 червня 2025 року.

У поточному сезоні Модріч у 34 матчах забив три м'ячі та зробив шість гольових передач. Зазначимо, що поточний сезон є 13-м для футболіста у складі мадридців.

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