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Модрич решил, когда покинет Реал

7 февраля 2025 10:40
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лука Модрич покинет Реал Мадрид, но не по окончании текущего сезона
Лука Модрич. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Легендарный центральный полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял решение об уходе из мадридского "Реала". Но это не случится по окончании текущего сезона.

О планах Модрича сообщил портал AS.

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Лука Модрич в матче против "Леганеса". Фото: Reuters

Когда Модрич уйдет

По информации источника, 39-летний владелец Золотого мяча счастлив в "Реале". Не смущает ветерана то, что в последние сезоны он получает недостаточно игрового времени.

Из-за царящей в клубе атмосферы Модрич хочет выкладываться на 100% до конца сезона 2025/2026 гг.

Хорват мечтает поехать на чемпионат мира-2026 в США. До этого турнира он хочет готовиться в составе "Реала".

При этом неизвестно, получит ли он такой шанс, поскольку действующий контракт Модрича завершится 20 июня 2025 года.

В текущем сезоне Модрич в 34 матчах забил три мяча и сделал шесть голевых передач. Отметим, что текущий сезон является 13-м для футболиста в составе мадридцев.

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