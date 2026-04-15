Арсенал — Спортинг: де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 ЛЧ

Мікель Артета під час матчу "Арсеналу". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Лондонський "Арсенал" прийме "Спортинг" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі англійський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Результат протистояння визначиться за сумою двох матчів.

Переможець вийде в півфінал турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Арсеналу" достатньо не програти, щоб пройти далі. Перемога або нічия забезпечать англійській команді вихід у наступну стадію Ліги чемпіонів. "Спортингу" важливо перемагати з різницею щонайменше в один м'яч для переведення гри в додатковий час. Різниця у два м'ячі дасть змогу португальському клубу пройти напряму.

"Спортинг" робить ставку на швидкі атаки та стандарти, що вже приносило результат у попередніх раундах турніру. При цьому португальський клуб поступається супернику за показниками володіння та кількістю ударів.

"Арсенал" часто бореться сам із собою. Команда має якісний склад для вирішення турнірних завдань, за останні роки на посилення було витрачено сотні мільйонів євро. Однак при Мікеле Артеті "каноніри" часто діють занадто обережно, що позначається на результатах матчів та навіть сезонів.

Лідер атак "Арсеналу" Віктор Дьекереш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Де та коли дивитися матч "Арсенал" — "Спортинг"

У середу, 15 квітня, суперників виведе на поле стадіону в Лондоні головний арбітр із Франції Франсуа Летексьє. Початок протистояння в Лізі чемпіонів заплановано на 22:00 за київським часом.

В Україні поєдинок покаже офіційний транслятор єврокубків у країні медіасервіс Megogo. Матч буде доступний для перегляду за наявності підписки, безкоштовно гру не можна буде подивитися.

