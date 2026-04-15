Главная Спорт

Исторический шанс для Арсенала: команда Артеты может выйти в полуфинал ЛЧ

Дата публикации 15 апреля 2026 12:50
Арсенал — Спортинг: где и когда смотреть ответный матч 1/4 ЛЧ
Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Лондонский "Арсенал" примет "Спортинг" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече английский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Исход противостояния определится по сумме двух матчей.

Победитель выйдет в полуфинал турнира, сообщает портал Новини.LIVE

"Арсеналу" достаточно не проиграть, чтобы пройти дальше. Победа или ничья обеспечат английской команде выход в следующую стадию Лиги чемпионов. "Спортингу" важно побеждать с разницей минимум в один мяч для перевода игры в дополнительное время. Разница в два мяча позволит португальскому клубу пройти напрямую.

"Спортинг" делает ставку на быстрые атаки и стандарты, что уже приносило результат в предыдущих раундах турнира. При этом португальский клуб уступает сопернику по показателям владения и количеству ударов.

"Арсенал" часто борется сам с собой. Команда обладает качественным составом для решения турнирных задач, за последние годы на усиление были потрачены сотни миллионов евро. Однако при Микеле Артете "канониры" часто действуют слишком осторожно, что сказывается на результатах матчей и даже сезонов. 

Форвард Виктор Дьекереш в матче "Арсенала" с "Борнмутом" 11 апреля 2026 года
Лидер атак "Арсенала" Виктор Дьекереш. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Спортинг" 

В среду, 15 апреля, соперников выведет на поле стадиона в Лондоне главный арбитр из Франции Франсуа Летексье. Начало противостояния в Лиге чемпионов запланировано на 22:00 по киевскому времени. 

В Украине поединок покажет официальный транслятор еврокубков в стране медиасервис Megogo. Матч будет доступен для просмотра при наличии подписки, бесплатно игру нельзя будет посмотреть. 

футбол Лига чемпионов Арсенал Микель Артета Спортинг
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
