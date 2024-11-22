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Італія — Німеччина та інші чвертьфінальні пари Ліги Націй

22 листопада 2024 14:31
Станіслав Костюк - Редактор
Нідерланди — Іспанія та інші пари 1/4 Ліги Націй
Вірц, Мусіала та Хаверц перед матчем зі збірною Боснії та Герцеговини. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Станіслав Костюк - Редактор

Підсумки жеребкування Ліги Націй подарують вболівальникам декілька яскравих протистоянь. Збірна України побореться з Бельгією, а у чвертьфіналах турніру зустрінуться найсильніші команди континенту.

Матчі наступної стадії Ліги Націй відбудуться навесні 2025 року, нагадує портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування наступних стадій Ліги Націй. Дізналися суперників переможці груп та команди, які посіли другі місця в елітному дивізіоні "А".

Ніко Вільямс
Один із лідерів збірної Іспанії Ніко Вільямс. Фото: Reuters/Borja Suarez

Розклад матчів Ліги Націй

Діючим переможцем турніру є збірна Іспанії, яка у фіналі Ліги Націй 2023 року перемогла за пенальті Хорватію. У нинішньому розіграші турніру підопічні Луїса де ла Фуенте посіли перше місце у квартеті "А4", залишивши позаду команди Данії, Сербії та Швейцарії. У чвертьфіналі Ліги Націй "червона фурія" зіграє із Нідерландами.

Чвертьфіналісти Ліги Націй
Чвертьфіналісти Ліги Націй Фото: УЄФА

Усі чвертьфінальні пари

  • Італія — Німеччина
  • Данія — Португалія
  • Нідерланди — Іспанія
  • Хорватія — Франція.
Півфіналісти Ліги Націй
Сітка півфіналів Ліги Націй. Фото: УЄФА

Чвертьфінальні матчі Ліги A пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Поєдинки півфіналів будуть зіграні 4 та 5 червня. Битву за третє місце та фінал заплановані на 8 червня.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Іспанії.

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У київському "Динамо" ухвалили жорстке рішення щодо одного з гравців команди.

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