Нідерланди — Іспанія та інші пари 1/4 Ліги Націй

Вірц, Мусіала та Хаверц перед матчем зі збірною Боснії та Герцеговини. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Підсумки жеребкування Ліги Націй подарують вболівальникам декілька яскравих протистоянь. Збірна України побореться з Бельгією, а у чвертьфіналах турніру зустрінуться найсильніші команди континенту.

Матчі наступної стадії Ліги Націй відбудуться навесні 2025 року, нагадує портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування наступних стадій Ліги Націй. Дізналися суперників переможці груп та команди, які посіли другі місця в елітному дивізіоні "А".

Один із лідерів збірної Іспанії Ніко Вільямс. Фото: Reuters/Borja Suarez

Розклад матчів Ліги Націй

Діючим переможцем турніру є збірна Іспанії, яка у фіналі Ліги Націй 2023 року перемогла за пенальті Хорватію. У нинішньому розіграші турніру підопічні Луїса де ла Фуенте посіли перше місце у квартеті "А4", залишивши позаду команди Данії, Сербії та Швейцарії. У чвертьфіналі Ліги Націй "червона фурія" зіграє із Нідерландами.

Чвертьфіналісти Ліги Націй Фото: УЄФА

Усі чвертьфінальні пари

Італія — Німеччина

Данія — Португалія

Нідерланди — Іспанія

Хорватія — Франція.

Сітка півфіналів Ліги Націй. Фото: УЄФА

Чвертьфінальні матчі Ліги A пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Поєдинки півфіналів будуть зіграні 4 та 5 червня. Битву за третє місце та фінал заплановані на 8 червня.

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