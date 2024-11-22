Нидерланды — Испания и другие пары 1/4 Лиги Наций

Вирц, Мусиала и Хаверц перед матчем со сборной Боснии и Герцеговины. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Итоги жеребьевки Лиги Наций подарят болельщикам несколько ярких противостояний. Сборная Украины сразится с Бельгией, а в четвертьфиналах турнира встретятся сильнейшие команды континента.

Матчи следующей стадии Лиги Наций пройдут весной 2025 года, напоминает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В пятницу, 22 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующих стадий Лиги Наций. Узнали соперников победители групп и команды, занявшие вторые места в элитном дивизионе "А".

Один из лидеров сборной Испании Нико Уильямс. Фото: Reuters/Borja Suarez

Расписание матчей Лиги Наций

Действующим победителем турнира является сборная Испании, которая в финале Лиги Наций 2023 года победила по пенальти Хорватию. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте заняли первое место в квартете "А4", оставив позади команды Дании, Сербии и Швейцарии. В четвертьфинале Лиги Наций "красная фурия" сыграет с Нидерландами.

Четвертьфиналисты Лиги Наций. Фото: УЕФА

Все четвертьфинальные пары

Италия — Германия

Дания — Португалия

Нидерланды — Испания

Хорватия — Франция.

Сетка полуфиналов Лиги Наций. Фото: УЕФА

Четвертьфинальные матчи Лиги A пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Поединки полуфиналов будут сыграны 4 и 5 июня. Битва за третье место и финал запланированы на 8 июня.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Испании.

Виталий Миколенко признался, что Сергей Ребров сказал команде после победы над Албанией.

Среди претендентов на "Золотой мяч" в 2025 году есть несколько неожиданных претендентов.

В киевском "Динамо" приняли жесткое решение по поводу одного из игроков команды.