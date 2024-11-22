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Италия — Германия и другие четвертьфинальные пары Лиги Наций

22 ноября 2024 14:31
Станислав Костюк - Редактор
Нидерланды — Испания и другие пары 1/4 Лиги Наций
Вирц, Мусиала и Хаверц перед матчем со сборной Боснии и Герцеговины. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Станислав Костюк - Редактор

Итоги жеребьевки Лиги Наций подарят болельщикам несколько ярких противостояний. Сборная Украины сразится с Бельгией, а в четвертьфиналах турнира встретятся сильнейшие команды континента. 

Матчи следующей стадии Лиги Наций пройдут весной 2025 года, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 22 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующих стадий Лиги Наций. Узнали соперников победители групп и команды, занявшие вторые места в элитном дивизионе "А". 

Нико Уильямс
Один из лидеров сборной Испании Нико Уильямс. Фото: Reuters/Borja Suarez

Расписание матчей Лиги Наций 

Действующим победителем турнира является сборная Испании, которая в финале Лиги Наций 2023 года победила по пенальти Хорватию. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте заняли первое место в квартете "А4", оставив позади команды Дании, Сербии и Швейцарии. В четвертьфинале Лиги Наций "красная фурия" сыграет с Нидерландами. 

Четвертьфиналисты Лиги Наций
Четвертьфиналисты Лиги Наций. Фото: УЕФА

Все четвертьфинальные пары 

  • Италия — Германия 
  • Дания — Португалия 
  • Нидерланды — Испания 
  • Хорватия — Франция. 
Полуфиналисты Лиги Наций
Сетка полуфиналов Лиги Наций. Фото: УЕФА

Четвертьфинальные матчи Лиги A пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Поединки полуфиналов будут сыграны 4 и 5 июня. Битва за третье место и финал запланированы на 8 июня.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Испании. 

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